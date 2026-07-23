Масштабна пожежа охопила сміттєзвалище на Закарпатті: горять близько 2 гектарів (фото, відео)

У місті Берегове Закарпатської області другу добу триває ліквідація масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів, площа займання становить близько 2 гектарів. До робіт залучили 39 людей і 22 одиниці техніки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Станом на 13:00 23 липня рятувальники разом із комунальними службами продовжували гасіння пожежі на сміттєзвалищі на вулиці Мужайській у Берегові.

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Основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління. Для цього сміття засипають ґрунтом із подальшою рекультивацією. На місці вже використали близько 190 кубічних метрів ґрунту.

Від ДСНС працюють 28 рятувальників і 11 одиниць техніки, зокрема пожежні автоцистерни, інженерна техніка та автомобіль газодимозахисної служби.

До робіт залучили підрозділи з Берегова, Виноградова, Мукачева, Хуста, Тячева, Ужгорода та селища Вилок.

Для ліквідації пожежі використовують самоскиди, бульдозери, екскаватори, фронтальний навантажувач і водовози. За їх допомогою тліючі відходи розгортають, засипають і проливають водою.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, за словами місцевих жителів, вже другу добу вони живуть у їдкому смороді.

“У повітрі — смог від пожежі на сміттєвому полігоні, який небезпечний через токсичні речовини. Він затягує не тільки місто, а й ближні села. Зафіксовано значне забруднення повітря — місцями рівень вуглекислого газу в повітрі перевищує норму в 10 разів”, — йдеться в повідомленні.