Масштабна пожежа охопила сміттєзвалище на Закарпатті: горять близько 2 гектарів (фото, відео)

У місті Берегове Закарпатської області другу добу триває ліквідація масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів, площа займання становить близько 2 гектарів. До робіт залучили 39 людей і 22 одиниці техніки.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
Станом на 13:00 23 липня рятувальники разом із комунальними службами продовжували гасіння пожежі на сміттєзвалищі на вулиці Мужайській у Берегові.
Основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління. Для цього сміття засипають ґрунтом із подальшою рекультивацією. На місці вже використали близько 190 кубічних метрів ґрунту.
Від ДСНС працюють 28 рятувальників і 11 одиниць техніки, зокрема пожежні автоцистерни, інженерна техніка та автомобіль газодимозахисної служби.
До робіт залучили підрозділи з Берегова, Виноградова, Мукачева, Хуста, Тячева, Ужгорода та селища Вилок.
Для ліквідації пожежі використовують самоскиди, бульдозери, екскаватори, фронтальний навантажувач і водовози. За їх допомогою тліючі відходи розгортають, засипають і проливають водою.
Як повідомив журналіст Віталій Глагола, за словами місцевих жителів, вже другу добу вони живуть у їдкому смороді.
“У повітрі — смог від пожежі на сміттєвому полігоні, який небезпечний через токсичні речовини. Він затягує не тільки місто, а й ближні села. Зафіксовано значне забруднення повітря — місцями рівень вуглекислого газу в повітрі перевищує норму в 10 разів”, — йдеться в повідомленні.