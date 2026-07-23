В окупованому Криму встановили вуличні таксофони

В окупованому Росією Криму почали встановлювати громадські вуличні телефони для виклику поліції та швидкої допомоги. Вони мають стати альтернативою мобільному зв’язку, який часто глушать на тлі українських атак.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Євпаторії на західному узбережжі Криму заявила, що телефони для зв’язку з екстреними службами встановили в різних частинах міста. Кореспондент Reuters бачив кілька таких апаратів.

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Місцева жителька Марія Ушакова зазначила, що телефони можуть бути корисними, якщо працюватимуть під час відключень електроенергії.

Напередодні окупаційна влада Криму заявила, що внаслідок нічної атаки дронів на Ялту постраждали 17 цивільних. За її даними, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Reuters зазначає, що Україна завдає ударів по військових базах, лініях постачання та енергетичних об’єктах на півострові. Київ заявляє, що намагається ізолювати Крим і послабити військові можливості Росії.

На півострові також фіксують перебої з електропостачанням і дефіцит пального. Через це окупаційна влада скасовувала дитячі літні табори та скорочувала години роботи кафе і громадського транспорту.