Ялта та Алушта залишилися без світла після вибухів: повідомляють про ураження підстанцій

У ніч проти 22 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких у Ялті та Алушті виникли пожежі й зникло електропостачання.

Моніторингова група каналу Крымский ветер заявила, що за даними супутникової зйомки осередки займання зафіксували в районах чотирьох електропідстанцій.

Перші вибухи в Ялті місцеві жителі почули близько опівночі. Підписники каналу повідомляли про проліт безпілотників, стрілянину та яскраве зарево в районі пагорба Дарсан.

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Згодом у частині міста зникло світло. За даними моніторингової групи, пожежа виникла на підстанції 110/10 кВ «Дарсан».

Ще одну пожежу супутникові дані нібито зафіксували на підстанції 110/10 кВ «Массандра» в Ялті. Місцеві жителі стверджували, що в районі об’єкта було кілька влучань у проміжку від 03:00 до 04:30.

В Алушті після вибухів повністю зникло електропостачання, а в окремих районах — централізоване водопостачання. Канал повідомив про осередки пожежі біля підстанції 110/10 кВ «Лучистое», розташованої поблизу очисних споруд за містом.

Крім того, підписники заявляли про ураження підстанції 110 кВ «Алушта» на вулиці Жовтневій.

За підсумками нічної атаки «Крымский ветер» назвав чотири енергооб’єкти, біля яких фіксували пожежі:

підстанція «Массандра» в Ялті;

підстанція «Дарсан» у Ялті;

підстанція «Лучистое» в Алушті;

підстанція «Алушта» в Алушті.

Вибухи та стрілянину також чули у Феодосії. Після цього між селищем Приморський і селом Южне виникла пожежа, яка, за повідомленнями очевидців, тривала кілька годин. Точне місце займання та характер пошкоджень не встановлені.

Уранці безпілотники також помічали над Севастополем — у районах Балаклавської ТЕС, залізничної товарної станції, мису Фіолент, Козачої бухти та бухти Омега. Місцеві жителі повідомляли про роботу мобільних вогневих груп.

Окупаційна влада Криму на момент публікації не надавала повної інформації про можливі ураження енергетичних об’єктів. Українська сторона ці повідомлення офіційно не коментувала.