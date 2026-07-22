У Херсоні росіяни полюють на цивільних із дронів: убили жінку та поранили чоловіка

Уранці 22 липня російські військові двічі атакували людей у Херсоні за допомогою безпілотників. У Корабельному районі загинула жінка, а в Центральному районі поранення дістав 42-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Близько 04:00 російський безпілотник атакував жінку в Корабельному районі міста. Вона дістала смертельні поранення.
Відповідні служби встановлюють особу загиблої.
Орієнтовно о 07:20 російські військові атакували з БпЛА чоловіка в Центральному районі Херсона. У момент удару 42-річний містянин перебував на вулиці.
Він дістав уламкові поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада швидкої допомоги доправила постраждалого до лікарні. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.