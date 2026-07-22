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        У Херсоні росіяни полюють на цивільних із дронів: убили жінку та поранили чоловіка

        Сергій Бордовський
        22 Липня 2026 08:08
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        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        Уранці 22 липня російські військові двічі атакували людей у Херсоні за допомогою безпілотників. У Корабельному районі загинула жінка, а в Центральному районі поранення дістав 42-річний чоловік.

        Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

        Близько 04:00 російський безпілотник атакував жінку в Корабельному районі міста. Вона дістала смертельні поранення.

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        Відповідні служби встановлюють особу загиблої.

        Орієнтовно о 07:20 російські військові атакували з БпЛА чоловіка в Центральному районі Херсона. У момент удару 42-річний містянин перебував на вулиці.

        Він дістав уламкові поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

        Бригада швидкої допомоги доправила постраждалого до лікарні. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.


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