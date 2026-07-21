Після ударів по складах Wildberries російські продуктові мережі готуються до нових атак

Удари українських безпілотників по двох великих складах найбільшого маркетплейса Wildberries змусили найбільші російські продуктові мережі переглядати свою логістику. Компанії планують розосереджувати склади та товарні запаси, щоб зменшити збитки й уникнути перебоїв у разі нових атак.

Про це пише Bloomberg із посиланням на керівників провідних російських компаній.

18 та 20 липня українські дрони атакували склади Wildberries поблизу Москви та в Котовську Тамбовської області. Після цього ритейлери, зокрема X5 Retail Group і Lenta, почали вивчати можливість розміщення запасів на більшій кількості об’єктів.

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Одна з найбільших продуктових мереж планує відмовитися від великих розподільчих центрів площею 100–200 тисяч квадратних метрів на користь ширшої мережі регіональних складів площею 10–30 тисяч квадратних метрів. Це має зменшити ризик зупинки роботи через втрату одного об’єкта.

Компанії також розглядають будівництво розподільчих центрів, поділених на окремі вогне- та вибухостійкі блоки. Крім того, магазини можуть використовувати як місцеві центри виконання замовлень, а більшу частину запасів залишати у постачальників до моменту, коли товар буде потрібен.

За оцінкою Bloomberg Economics, у разі систематичних ударів по логістичних центрах компаніям доведеться розосереджувати запаси, дублювати потужності та більше витрачати на безпеку. Зростання логістичних і операційних витрат може позначитися на споживчих цінах.