Венеційська бієнале втратила 2 млн євро фінансування через участь Росії

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури припинило грант у розмірі 2 млн євро для Венеційської бієнале. Рішення ухвалили після того, як навесні на виставці в обмеженому форматі знову запрацював павільйон Росії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на речника Єврокомісії Тома Реньє.

Припинення фінансування стало результатом юридичної оцінки та рекомендації Європейської комісії.

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“Культурні заходи, що фінансуються за кошти європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів — цінностям, які не поважають у сучасній Росії”, — заявив Реньє.

У липні Єврокомісія рекомендувала агентству скасувати грант для Fondazione La Biennale di Venezia через дозвіл відновити роботу російського павільйону вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Процедуру припинення фінансування запустили після того, як президент Фонду Бієнале П’єтранджело Буттафуоко підтвердив повернення російського павільйону на цьогорічну виставку.

Спочатку фонд отримав 30 днів, щоб відмовитися від цього рішення або надати аргументи, які могли б зупинити скасування гранту. Пізніше Євросоюз запросив додаткові офіційні пояснення щодо характеру участі Росії у заході.

Понад 20 європейських держав закликали не допускати РФ до Венеційської бієнале. Україна також звернулася до організаторів із вимогою переглянути рішення та зберегти позицію, якої вони дотримувалися у 2022–2024 роках.