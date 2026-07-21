Адаму Кадирову передали під контроль батальйон Росгвардії, створений для війни в України

Батальйон Росгвардії імені Байсангура Беноєвського передали під особистий контроль 18-річного сина глави Чечні Адама Кадирова. Підрозділ створювали для війни проти України, однак він майже не бере участі у бойових діях і переважно залишається у Грозному.

Про це повідомляє “Новая газета Европа”.

Батальйон імені Байсангура Беноєвського формували як елітний підрозділ із жорсткими вимогами до кандидатів, новими казармами, власними полігонами та хорошим оснащенням. Водночас створений приблизно в той самий час батальйон імені Шейха Мансура приймав усіх охочих без обмежень за станом здоров’я чи судимістю та вже у грудні 2023 року опинився на фронті.

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Командиром батальйону імені Беноєвського призначили Бекхана Чалаєва — брата наближеного до Рамзана Кадирова силовика Заміда Чалаєва. Підрозділ курує Адам Кадиров: він регулярно відвідує бійців, підтримує дружні стосунки з командиром, а на автомобілях батальйону встановлені номери “ДУСТУМ 95” — це позивний сина глави Чечні, який раніше належав його батькові.

Журналісти знайшли лише два згадування про поїздки батальйону на фронт. Навесні 2024 року група з 20 бійців на чолі з Чалаєвим вирушила до Запорізької області, однак підтверджень їхньої участі у боях немає. У серпні 2025 року військовослужбовці знову побували у зоні бойових дій, цього разу без командира.

З листопада 2023 року Рамзан Кадиров не повідомляв ані про бойове застосування батальйону, ані про плани відправити його на фронт.

Як відомо, Адам Кадиров двічі отримував звання Героя Чечні. Раніше його призначили начальником служби безпеки батька та куратором МВС у Чечні. У жовтні 2024 року його ім’я внесли до Книги рекордів Росії як наймолодшого керівника служби безпеки глави регіону — на той момент йому було 16 років.

Як пише The Moscow Times, від початку війни Адам Кадиров отримав понад 20 нагород, серед яких медаль Росгвардії “За бойову відзнаку” та золота медаль “Росенергоатома” “За заслуги у підвищенні безпеки атомних станцій”. За які саме заслуги він отримав останню нагороду, не уточнювалося.

Широку відомість Кадиров-молодший отримав у вересні 2023 року після побиття у грозненському СІЗО Микити Журавеля, заарештованого у справі про спалення Корану. Після цього Адама Кадирова почали активно нагороджувати.