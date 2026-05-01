ГУР розкрило деталі спецоперації проти “Ахмату” на Сумщині: десятки загиблих і поранених

ГУР заявило про результати спецоперації проти підрозділу «Ахмат» на Сумщині. За даними розвідки, противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За його даними, у лютому–квітні 2026 року спецпідрозділ «Шаманбат» разом із 104 бригадою ТрО «Горинь» та іншими підрозділами провели операцію проти найманців підрозділу росгвардії «Ахмат».

Як зазначають у ГУР, інформацію про плани противника передавав агент — колишній військовослужбовець цього підрозділу. Після встановлення контакту розвідники організували його перехід на підконтрольну Україні територію. Також було встановлено пристрій для прослуховування у приміщенні для нарад, що дозволило отримувати дані про дії командування.

За інформацією розвідки, це дало змогу українським підрозділам завдавати ударів під час переміщення та в місцях зосередження противника.

У результаті операції, за даними ГУР, підрозділ «Ахмат» втратив 41 військового загиблими та 87 пораненими, ще понад сотня вважаються зниклими безвісти. Також знищено і пошкоджено понад 160 одиниць техніки, понад 25 безпілотників, засоби зв’язку, РЕБ, інженерне обладнання, а також склади зі зброєю та паливом.

Командир ічкерійських добровольців «Шаманбату» Абдул Хакім закликав чеченців не вступати до російської армії, а у разі мобілізації — виходити на зв’язок з українською розвідкою.