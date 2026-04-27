ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети РФ С-71К “ковьор”

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі нової російської крилатої ракети С-71К «ковьор». Йдеться про озброєння, розроблене під винищувач Су-57 і вже застосоване у війні.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, на порталі War&Sanctions оприлюднено інтерактивну 3D-модель ракети, а також інформацію про її складові та електронну компонентну базу.

У розвідці зазначили, що ракета вперше була застосована наприкінці минулого року і, ймовірно, є однією з перших спроб «Об’єднаної авіабудівної корпорації» у сфері ракетобудування. Вона розроблена спеціально для використання з винищувачами Су-57.

Як бойову частину використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 масою 250 кг, інтегровану в носову частину ракети. Корпус виготовлений із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, а внутрішні елементи — з алюмінієвих сплавів.

Бортова система управління включає польотний контролер, інерційну навігаційну систему та систему живлення. При цьому більшість електронних компонентів має іноземне походження — зокрема зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва російського підприємства «РЕЙНОЛЬДС», що входить до складу ОАК. Завдяки системі паливних баків її дальність може сягати до 300 км.

У перспективі Росія розглядає можливість використання цієї ракети з безпілотника С-70 «Охотник».