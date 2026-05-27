У Запоріжжі за зґвалтування 14-річної дівчини затримали поліцейського

У Запоріжжі за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої затримали старшого оперуповноваженого ГУНП в Запорізькій області. Жертва злочину — 14-річна дівчина.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, уночі 26 травня, близько 2:00, в одному зі спальних районів Запоріжжя майор поліції вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після повідомлення на лінію 102 місцевого жителя, який почув крики потерпілої.

Поліцейському, який вчинив закінчений замах на зґвалтування 14-річної жительки Запоріжжя, повідомили про підозру у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.