Обгоріла та виснажена: у Києві з-під руїн після ракетного удару врятували кішку

У Києві під час розбору завалів у промисловій зоні поблизу Лук’янівки рятувальники виявили кішку, яка кілька днів перебувала під руїнами після російського ракетного удару. Тварину у важкому стані доправили до ветеринарної лікарні.

Про це повідомили в Команді порятунку тварин міста Києва.

Кішку знайшли на четвертий день після масованої атаки РФ на столицю 24 травня.

“Вся в опіках, у будівельному пилу, виснажена і мовчазна”, — розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

Тварину виявили під час розбору завалів у промзоні біля Лук’янівки. Назвали кішку Артеміда. Зараз вона перебуває у важкому стані та бореться за життя у лікарні.