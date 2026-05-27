        Суспільство

        Обгоріла та виснажена: у Києві з-під руїн після ракетного удару врятували кішку

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 20:16
        читать на русском →
        Врятована після російського обстрілу кішка / Скриншот
        Врятована після російського обстрілу кішка / Скриншот

        У Києві під час розбору завалів у промисловій зоні поблизу Лук’янівки рятувальники виявили кішку, яка кілька днів перебувала під руїнами після російського ракетного удару. Тварину у важкому стані доправили до ветеринарної лікарні.

        Про це повідомили в Команді порятунку тварин міста Києва.

        Кішку знайшли на четвертий день після масованої атаки РФ на столицю 24 травня.

        Реклама
        Реклама

        “Вся в опіках, у будівельному пилу, виснажена і мовчазна”, — розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

        Тварину виявили під час розбору завалів у промзоні біля Лук’янівки. Назвали кішку Артеміда. Зараз вона перебуває у важкому стані та бореться за життя у лікарні.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov