Зеленський закликав США допомогти Україні ракетами для ППО та системами Patriot: з’явився текст листа

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до президента США Дональда Трампа та Конгресу США із закликом допомогти Україні додатковими системами Patriot і ракетами PAC-3. У листі він наголосив на критичній залежності України від американської допомоги у сфері протиповітряної оборони.

Повний текст листа президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа та Конгресу США оприлюднив журналіст Axios Барак Равід.

Радник президента України Дмитро Литвин у чаті з журналістами, відповідаючи на прохання підтвердити автентичність документа, написав: “Думаю, що так”.

Лист датований 26 травня 2026 року. У зверненні Зеленський заявив, що Росія посилює кампанію повітряного терору проти України та готується до нових системних атак.

“Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже повністю покладаємося на Сполучені Штати”, — написав президент України.

Під час масованої атаки у ніч на 24 травня Росія застосувала 54 крилаті ракети, 30 балістичних ракет, гіперзвукові ракети “Циркон”, ракети “Кинджал”, а також близько 600 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали 352 житлові будинки, 19 шкіл та освітніх закладів, а також два музеї. Також росіяни випустили два “Орєшніка” — один ударив по Білій Церкві, другий впав на окупованому Донбасі.

“Системи Patriot залишаються найефективнішим захистом від будь-якого типу російських балістичних ракет”, — наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Україна готова закупити необхідну кількість систем Patriot та ракет-перехоплювачів. Окремо президент подякував США за раніше надану військову допомогу, зокрема за Javelin, HIMARS, ATACMS, Bradley та F-16.

“Ми знаємо — тому що випробували це у сучасній війні — що американська зброя працює. Вона працює надзвичайно добре”, — йдеться у листі.

Зеленський також підкреслив, що рівень перехоплення російських дронів в Україні, зокрема “шахедів” — до понад 90%. Президент зазначив, що досвід українських військових вже допоміг країнам Близького Сходу та регіону Перської затоки.

Наприкінці звернення Зеленський закликав США продовжувати підтримку України та допомогти забезпечити захист від російських балістичних атак за допомогою Patriot PAC-3 і додаткових систем ППО.