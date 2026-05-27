ЗСУ спростували фейк РФ про нібито захоплення села Гранів на Харківщині

У 14 армійському корпусі заявили, що російські повідомлення про нібито захоплення села Гранів у Харківській області не відповідають дійсності. Українські військові наголосили, що населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

Про це повідомив 14 армійський корпус.

У військовому командуванні зазначили, що російські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади та “знищення” підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

Реклама

Реклама

У корпусі наголосили, що підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені рубежі оборони та ефективно стримують наступальні дії російських військ.

Також українські військові заявили, що повідомлення окупаційних пабліків про “обстріли власних підрозділів”, “успішні штурми” та “ближні бої” є вигаданими.

За словами військових, такі заяви є частиною інформаційної кампанії РФ, спрямованої на приховування власних провалів та деморалізацію українського суспільства.

“Село Гранів перебуває під контролем Збройних Сил України”, — наголосили у 14 армійському корпусі.

Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати російські фейки.