“Іскандер”, КАБи та дрони: Харків і область зазнали нових ударів РФ

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 33 дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Дергачах загинули двоє людей. Також постраждали 20 чоловіків і чотири жінки. У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік.

У селищі Золочів поранення дістали жінки віком 73 та 39 років. У селі Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років. У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади поранення отримав 54-річний чоловік.

У селі Андріївка Донецької громади постраждали жінки віком 74, 54 та 37 років, а також 77-річний чоловік.

Російські безпілотники атакували Новобаварський і Немишлянський райони Харкова.

За словами Синєгубова, російська армія застосувала по Харківщині ракету “Іскандер”, дві керовані авіабомби, п’ять дронів “Герань-2”, шість БпЛА “Молнія”, дев’ять FPV-дронів та ще 15 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, електромережі, АЗС, господарчі споруди та автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства.

В Ізюмському районі пошкоджені складська будівля агропідприємства, чотири трактори, причіп, приватні будинки, автомобіль та електромережі.

У Харківському районі пошкоджені три цивільні підприємства, багатоквартирний будинок, електромережі, чотири автомобілі, мотоцикл та приватний будинок.

У Чугуївському районі пошкоджень зазнали навчальний заклад та автозаправна станція.