Російський дрон атакував фуру на кільцевій дорозі Харкова, загинув чоловік

21 травня у Харківському районі російські військові атакували безпілотником вантажний автомобіль. Унаслідок удару загинула одна людина.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Після влучання БпЛА вантажівка загорілася. Пожежу ліквідовують підрозділи ДСНС.
Як повідомляють у соцмережах, дрон вдарив по вантажівці, яка рухалася кільцевою дорогою Харкова.
Внаслідок влучання автомобіль вилетів з траси та перекинувся. На відео видно пошкоджені антидронові сітки. За попередніми даними, загиблий — водій фури.
Обставини та тип безпілотника встановлюються.