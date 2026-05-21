        Події

        Російський дрон атакував фуру на кільцевій дорозі Харкова, загинув чоловік

        Галина Шподарева
        21 Травня 2026 09:39
        читать на русском →
        Наслідки удару БпЛА по фурі на окружній дорозі Харкова / Скриншот
        Наслідки удару БпЛА по фурі на окружній дорозі Харкова / Скриншот

        21 травня у Харківському районі російські військові атакували безпілотником вантажний автомобіль. Унаслідок удару загинула одна людина.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Після влучання БпЛА вантажівка загорілася. Пожежу ліквідовують підрозділи ДСНС.

        Реклама
        Реклама

        Як повідомляють у соцмережах, дрон вдарив по вантажівці, яка рухалася кільцевою дорогою Харкова.

        Внаслідок влучання автомобіль вилетів з траси та перекинувся. На відео видно пошкоджені антидронові сітки. За попередніми даними, загиблий — водій фури.

        Обставини та тип безпілотника встановлюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov