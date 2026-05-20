        Після рішення Стармера щодо російської нафти Київ провів переговори з Британією

        Віктор Алєксєєв
        20 Травня 2026 20:14
        Лідерка консерваторів Кемі Баденок про Стармера: “Те, що ми маємо, — це прем'єр-міністр, який тримається за соломинку... втрачає свою моральну орієнтацію, відступаючи від підтримки України” / Скріншот
        Історія з британськими санкціями проти російської нафти, схоже, починає перетворюватися на дуже незручну дипломатичну пожежу для Лондона. І тепер у неї офіційно втрутився Володимир Зеленський.

        Президент України заявив, що українська сторона вже контактувала з Великою Британією щодо рішення уряду Кіра Стармера пом’якшити обмеження на авіаційне пальне та дизель, виготовлені з російської нафти у третіх країнах.

        “Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали”, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

        За словами президента, питання санкцій залишається “дуже чутливим”, а цього тижня тему планують обговорити на двосторонньому рівні.

        І якщо перекласти дипломатичну мову людською — Київ дуже м’яко, але цілком чітко дає зрозуміти британцям: виглядати жорсткими щодо Кремля і паралельно відкривати лазівки для пального з російської нафти — це погане поєднання.

        Зеленський окремо наголосив, що саме санкції — економічні, політичні та українські далекобійні удари — зараз є одним із найефективніших інструментів тиску на Росію.

        “Це те, що найбільш ефективно впливає на Росію, на те, щоб бажання закінчити цю війну в Росії все ж таки виникло”, — заявив президент.

        Напередодні уряд Кіра Стармера опинився під шквалом критики після того, як фактично відклав заборону на імпорт авіаційного пального та дизеля, вироблених із російської нафти в Індії та інших третіх країнах.

        Рішення пояснили ризиками для постачання пального через напруження на Близькому Сході та ситуацію навколо Ормузької протоки. Але проблема в тому, що навіть у самій Британії це викликало дуже нервову реакцію.

        Опозиція, частина лейбористів і проукраїнські активісти звинуватили уряд у тому, що Лондон фактично залишає Росії енергетичну лазівку.

        Особливо жорстко відреагувала лідерка консерваторів Кемі Баденок, яка назвала рішення “божевіллям”. А санкційні експерти прямо попередили: у Кремлі це можуть сприйняти як сигнал слабкості Заходу.

        І, схоже, саме цього зараз найбільше бояться в Києві. Бо вся логіка санкційної політики тримається на простій ідеї: Росія має втрачати гроші швидше, ніж знаходити нові способи продавати нафту через “обхідні маршрути”.

        А коли навіть союзники починають шукати компроміси з російською нафтою — у Москві це можуть прочитати як дуже небезпечний знак: тиск Заходу починає втомлюватися.


