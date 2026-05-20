Росія атакувала Україну 84 дронами: більшу частину збили, але є влучання

Поки більшість людей у середині дня думають про каву, затори або повідомлення в робочих чатах, Росія продовжує займатися своїм улюбленим хобі — запускати по Україні сотні кілограмів вибухівки з крилами.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 20 травня з 08:30 до 17:00 російські війська атакували Україну 84 ударними безпілотниками. Серед них були Shahed, зокрема реактивні версії, дрони «Гербера», «Італмас» та імітатори типу «Пародія».

І тут навіть назви звучать так, ніби хтось у Кремлі переплутав військове виробництво з фестивалем поганого неймінгу.

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, українська ППО змогла збити або подавити 75 ворожих дронів на сході, півночі та півдні країни.

Але без наслідків не обійшлося. Зафіксовано влучання шести ударних безпілотників.

У Повітряних силах попередили, що в українському небі залишаються ще кілька ворожих БпЛА, і закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги.

Особливо тривожно виглядає поява реактивних версій Shahed. Бо це вже не просто “мопед”, який дзижчить у небі годинами. Реактивний дрон летить швидше, його складніше перехопити, а часу на реакцію в ППО значно менше.

І якщо коротко — Росія дедалі активніше намагається перетворити повітряні атаки на конвеєр виснаження. Запускати багато, дешево, регулярно й змушувати Україну постійно тримати небо “на максималках”. Але проблема для Кремля в тому, що українська ППО за ці роки вже навчилася працювати в режимі, який у 2022-му здавався майже неможливим.