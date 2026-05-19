        50 БпЛА за п’ять годин: бійці 47-ї бригади знищили рекордну кількість російських дронів

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 12:43
        Полювання на російські дрони / Скриншот
        У 47-й окремій механізованій бригаді “Маґура” заявили про рекорд підрозділу SkyWars зі знищення російських безпілотників. За п’ять годин українські військові ліквідували 50 ворожих цілей.

        Про це повідомили у 47-й ОМБр.

        За даними бригади, 15 травня підрозділ SkyWars знищив:

        • 46 БпЛА “Гербера”;
        • три “шахеди”;
        • один “Ланцет”.

        У бригаді зазначили, що це рекорд підрозділу за весь час його існування, а також, імовірно, рекорд Сил оборони України.

        Також військові нагадали, що в ніч з 13 на 14 травня підрозділ знешкодив 16 БпЛА “Гербера” та три “шахеди”.

        У 47-й ОМБр заявили, що тоді було встановлено місячний рекорд бригади зі збиття дронів за одну добу.


