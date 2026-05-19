50 БпЛА за п’ять годин: бійці 47-ї бригади знищили рекордну кількість російських дронів

У 47-й окремій механізованій бригаді “Маґура” заявили про рекорд підрозділу SkyWars зі знищення російських безпілотників. За п’ять годин українські військові ліквідували 50 ворожих цілей.
Про це повідомили у 47-й ОМБр.
За даними бригади, 15 травня підрозділ SkyWars знищив:
- 46 БпЛА “Гербера”;
- три “шахеди”;
- один “Ланцет”.
У бригаді зазначили, що це рекорд підрозділу за весь час його існування, а також, імовірно, рекорд Сил оборони України.
Також військові нагадали, що в ніч з 13 на 14 травня підрозділ знешкодив 16 БпЛА “Гербера” та три “шахеди”.
У 47-й ОМБр заявили, що тоді було встановлено місячний рекорд бригади зі збиття дронів за одну добу.