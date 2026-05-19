50 БпЛА за п’ять годин: бійці 47-ї бригади знищили рекордну кількість російських дронів

У 47-й окремій механізованій бригаді “Маґура” заявили про рекорд підрозділу SkyWars зі знищення російських безпілотників. За п’ять годин українські військові ліквідували 50 ворожих цілей.

За даними бригади, 15 травня підрозділ SkyWars знищив:

46 БпЛА “Гербера”;

три “шахеди”;

один “Ланцет”.

У бригаді зазначили, що це рекорд підрозділу за весь час його існування, а також, імовірно, рекорд Сил оборони України.

Також військові нагадали, що в ніч з 13 на 14 травня підрозділ знешкодив 16 БпЛА “Гербера” та три “шахеди”.

У 47-й ОМБр заявили, що тоді було встановлено місячний рекорд бригади зі збиття дронів за одну добу.