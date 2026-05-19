        У Росії стартували триденні навчання з підготовки ядерних сил

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 09:30
        Російські військові під час навчань із підготовки та застосування ядерних сил / Фото: РосЗМІ
        19 травня у Росії розпочалися навчання з підготовки та застосування ядерних сил. До маневрів залучили стратегічні ракетні війська, флот і дальню авіацію.

        Про це повідомило міністерство оборони Росії.

        Навчання триватимуть з 19 до 21 травня. За даними російського міноборони, у маневрах беруть участь ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації, а також частина сил Ленінградського та Центрального військових округів.

        У Міноборони РФ заявили, що навчання проводять “в умовах загрози агресії”.

        Серед цілей маневрів у відомстві назвали вдосконалення навичок управління військами, перевірку готовності органів військового управління та відпрацювання взаємодії під час виконання завдань.

        Як повідомлялося раніше, у Білорусі також розпочали тренування з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення за участю ракетних військ і авіації. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що метою навчань є підвищення готовності армії до застосування сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів, а окремі етапи планують відпрацьовувати у взаємодії з російською стороною.


