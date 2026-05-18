Грози, шквали та град: синоптики попередили про погіршення погоди 19 травня

У вівторок, 19 травня, в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та шквалами. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде хмарно з проясненнями. Вночі дощі пройдуть місцями, а вдень опади та грози прогнозують практично в усіх регіонах.

У південних і більшості центральних областей вдень місцями очікуються град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Реклама

Реклама

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11–16 градусів, удень — 21–26 градусів. У східних та північно-східних областях повітря прогріється до +29.

У західних областях буде прохолодніше: вночі 7–12 градусів, удень — 18–23.

На Київщині та в Києві також прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

В області очікуються помірні дощі, місцями значні, подекуди грози. У столиці синоптики прогнозують короткочасний дощ.

Температура по області вночі становитиме 9–14 градусів, удень — 18–23. У Києві вночі очікується 12–14 градусів тепла, вдень — 19–21.