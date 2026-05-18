“Путін веде до банкрутства Росію” — Зеленський про стан економіки РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні місяці Росія втратила щонайменше 10% нафтопереробки через удари та тиск на російський енергетичний сектор.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

За словами Зеленського, російські нафтові компанії також змушені зупиняти свердловини, що є особливо болючим для РФ через специфіку російського нафтовидобутку.

Президент зазначив, що відновлення роботи таких свердловин потребує для Росії значно більших ресурсів, ніж для багатьох інших нафтовидобувних країн.

«Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче», — заявив Зеленський.

Він також повідомив, що за п’ять місяців року дефіцит російського бюджету вже перевищив показники, які Москва планувала на весь рік.

За словами президента, значна кількість російських регіонів уже перебуває у стані банкрутства.

«Путін веде до банкрутства Росію», — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна відстежує російські схеми обходу економічного тиску та планує їх руйнувати.

«Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну», — наголосив глава держави.