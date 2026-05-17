“Росіянам треба думати про свої НПЗ, а не як ламати життя іншим народам”, — Зеленський про атаку по Підмосков’ю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України, СБУ та розвідка здійснили масштабну атаку по Московському регіону, уразивши цілі на відстані понад 500 кілометрів. За його словами, українські далекобійні удари вже здатні долати найщільнішу систему ППО РФ.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

Президент назвав українські удари по території РФ “далекобійними санкціями” за війну проти України.

“Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість”, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що цього разу відстань до цілей перевищувала 500 кілометрів, а Московський регіон є “найбільш насиченим російськими засобами ППО”.

“Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають”, — сказав президент.

Зеленський також заявив, що Росії варто “думати про свої НПЗ, нафтові об’єкти та підприємства”, а не “ламати життя інших народів”.

Окремо президент повідомив, що українські військові завдали ударів по об’єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму.

“Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу”, — заявив він.

Президент також пов’язав цю заяву з Днем пам’яті жертв політичних репресій, зазначивши, що разом із першою леді Оленою Зеленською вшанував пам’ять жертв радянського терору у Биківні.

Крім того, Зеленський повідомив про зміну балансу дій на фронті.

“За сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу – більше, ніж російських. І це дуже серйозний результат”, — сказав глава держави.

Він додав, що Україна збільшуватиме постачання дронів, НРК, снарядів та інших ресурсів для армії.

Також Зеленський анонсував нові контакти з європейськими партнерами та комунікацію зі США, заявивши про підготовку “вагомих політичних міждержавних результатів”.