        Олександр Усик прилетів до Гізи перед боєм із Ріко Верховеном біля пірамід

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 20:06
        Олександр Усик і Ріко Верховен після дуелі поглядів / Фото: AP/Alastair Grant
        Український боксер Олександр Усик прибув до Єгипту, де проведе титульний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у місті Гіза на тлі знаменитих єгипетських пірамід.

        Про прибуття Усика до Єгипту повідомило Ring Magazine.

        Перед прильотом українця до Гізи до Єгипту також прибув його суперник — Ріко Верховен. Нідерландський кікбоксер після прибуття продемонстрував вагу 124,3 кг.

        Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі. Поєдинок стане добровільним захистом титулу для українського чемпіона.

        У мережі також уже з’явилися кадри першої дуелі поглядів між Усиком та Верховеном після прибуття до Єгипту.

        Олександр Усик є чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF і одним із найуспішніших боксерів сучасності. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в епоху чотирьох поясів.

        Ріко Верховен — багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу за версією Glory, якого вважають одним із найсильніших кікбоксерів сучасності.


