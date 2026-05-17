Олександр Усик прилетів до Гізи перед боєм із Ріко Верховеном біля пірамід

Український боксер Олександр Усик прибув до Єгипту, де проведе титульний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у місті Гіза на тлі знаменитих єгипетських пірамід.

Про прибуття Усика до Єгипту повідомило Ring Magazine.

Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬



The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/KqMiWEOe7H Реклама Реклама May 17, 2026

Перед прильотом українця до Гізи до Єгипту також прибув його суперник — Ріко Верховен. Нідерландський кікбоксер після прибуття продемонстрував вагу 124,3 кг.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі. Поєдинок стане добровільним захистом титулу для українського чемпіона.

У мережі також уже з’явилися кадри першої дуелі поглядів між Усиком та Верховеном після прибуття до Єгипту.

Олександр Усик є чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF і одним із найуспішніших боксерів сучасності. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в епоху чотирьох поясів.

Ріко Верховен — багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу за версією Glory, якого вважають одним із найсильніших кікбоксерів сучасності.