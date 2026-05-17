У Німеччині евакуювали 30 тисяч людей через авіабомбу часів Другої світової

У німецькому місті Пфорцгайм евакуювали близько 30 тисяч людей після виявлення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни. Боєприпас вагою 1,8 тонни планують знешкодити 17 травня.

Про це повідомляє dpa.

Бомбу HC-4000 знайшли під час будівельних робіт у східній частині Пфорцгайма, який розташований приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Штутгарта.

За даними поліції, рятувальники перевіряють, чи всі мешканці залишили зону евакуації перед початком операції зі знешкодження боєприпасу.

Міська влада створила зону відчуження радіусом 1,5 кілометра. Частина центру міста потрапила під евакуацію, також були порушені деякі маршрути громадського транспорту.

За інформацією чиновників, бомба містить близько 1,35 тонни вибухової речовини.

У міській адміністрації раніше заявляли, що боєприпас не становить “безпосередньої небезпеки для населення”.

У Німеччині й досі регулярно знаходять нерозірвані бомби часів Другої світової війни навіть через понад 80 років після її завершення.