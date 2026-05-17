Світоліна встановила унікальний рекорд після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі

Еліна Світоліна після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі встановила одразу кілька історичних досягнень. Українська тенісистка стала найстаршою гравчинею в історії, яка вибила з одного турніру трьох суперниць із топ-5 світового рейтингу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У фіналі турніру перша ракетка України у трьох сетах перемогла американку Коко Гофф.

На шляху до титулу Світоліна також обіграла Єлєну Рибакіну та Ігу Швьонтек — другу, третю та четверту ракетки світу відповідно.

Завдяки цьому українка перевершила досягнення Серени Вільямс і стала найстаршою тенісисткою, яка вибила трьох суперниць із топ-5 на одному турнірі.

Фінальний матч проти Гофф став для Світоліної найдовшим у Римі — тенісистки провели на корті 2 години 52 хвилини.

При цьому всі матчі проти суперниць із топ-5 українка виграла лише у трьох сетах.

Одним із ключових показників турніру стала гра Світоліної на брейкпойнтах.

За даними Opta Ace, українка завершила турнір із 59 відіграними брейкпойнтами — це найкращий показник на турнірах WTA 1000 щонайменше з 2021 року.

Жодна інша тенісистка за цей період навіть не подолала позначку у 50 відіграних брейкпойнтів.

Найважчим для Світоліної став чвертьфінал проти Рибакіної, де вона відіграла 16 із 20 брейкпойнтів.

У півфіналі проти Швьонтек українка врятувала 11 брейкпойнтів, а у фіналі проти Гофф — ще 14.

Після перемоги Світоліна заявила, що задоволена тим, як впоралася з нервами та фізичним навантаженням протягом турніру.

Наступним турніром для української тенісистки стане Ролан Гаррос, основна сітка якого стартує 24 травня.