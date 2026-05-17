ЗСУ за добу знищили понад 1100 російських військових та літак — Генштаб

Росія за останню добу втратила у війні проти України ще 1170 військових, літак, три системи ППО та 82 артилерійські системи. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, перевищили 1,348 млн осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, станом на 17 травня 2026 року загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять:

— близько 1 348 790 військових;

— 11 938 танків;

— 24 578 бойових броньованих машин;

— 42 215 артилерійських систем;

— 1 790 РСЗВ;

— 1 384 засоби ППО;

— 436 літаків;

— 352 гелікоптери;

— 295 454 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

— 4 628 крилатих ракет;

— 97 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Лише за останню добу, за даними Генштабу, російська армія втратила:

— 1170 військових;

— 1 літак;

— 3 системи ППО;

— 82 артилерійські системи;

— 2 РСЗВ;

— 2131 безпілотник;

— 325 одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.