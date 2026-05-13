Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових і десятки артсистем

Російська армія за останню добу втратила ще 1130 військових. Також українські військові знищили десятки артилерійських систем, техніки та безпілотників противника.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2026 року орієнтовно склали близько 1 344 180 військових, з них 1130 — за останню добу.

За даними Генштабу, Росія також втратила 11 928 танків (+2), 24 554 бойові броньовані машини (+1), 41 985 артилерійських систем (+50), 1786 РСЗВ (+1) та 1376 засобів ППО (+3).

Крім того, українські сили знищили 287 359 безпілотників оперативно-тактичного рівня, з яких 1853 — за останню добу. Також РФ втратила 96 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+287).

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.