        Суспільство

        У Єврокомісії відреагували на вручення підозри екскерівнику ОП Єрмаку

        Галина Шподарева
        12 Травня 2026 19:15
        Гійом Мерсьє / Фото: x.com/guillaume_mcr
        Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє прокоментував вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Також він висловився про роботу українських антикорупційних органів.

        Про це повідомляє Суспільне.

        За словами Мерсьє, боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов для вступу України до Європейського Союзу.

        “Це свідчить про те, що антикорупційні органи України функціонують і виконують свою роботу”, — зазначив Мерсьє.

        Мерсьє також наголосив на необхідності захисту антикорупційних органів.

        “Боротьба з корупцією є важливою складовою процесу вступу України до ЄС, тому відповідні інституції мають бути захищені”, — додав речник Єврокомісії.

        Він додав, що Єврокомісія “уважно стежитиме за розвитком ситуації”.


