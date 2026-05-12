У Єврокомісії відреагували на вручення підозри екскерівнику ОП Єрмаку

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє прокоментував вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Також він висловився про роботу українських антикорупційних органів.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Мерсьє, боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов для вступу України до Європейського Союзу.

“Це свідчить про те, що антикорупційні органи України функціонують і виконують свою роботу”, — зазначив Мерсьє.

Мерсьє також наголосив на необхідності захисту антикорупційних органів.

“Боротьба з корупцією є важливою складовою процесу вступу України до ЄС, тому відповідні інституції мають бути захищені”, — додав речник Єврокомісії.

Він додав, що Єврокомісія “уважно стежитиме за розвитком ситуації”.