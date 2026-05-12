На Черкащині під час руху загорілася електричка

12 травня поблизу села Косарі Черкаського району під час руху спалахнув електропотяг. Пасажирів встигли евакуювати.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Черкаській області.
До прибуття пожежних підрозділів евакуювали 40 пасажирів та розпочали гасіння пожежі.
Рятувальники остаточно ліквідували пожежу вагонів електропотяга на загальній площі 180 квадратних метрів та запобігли подальшому поширенню вогню.
До гасіння також залучали пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду.
Інформація про постраждалих не надходила. Причина пожежі встановлюється.