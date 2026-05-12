Новий мовний скандал у Харкові: дівчина спілкувалася державною в громадському місці

У Харкові розгорівся черговий мовний конфлікт, який швидко набув розголосу в соціальних мережах. Суперечка між жінками виникла у парку. Інцидент супроводжувався лайкою.

За словами авторки відео, яка зафіксувала інцидент на камеру, причиною агресії з боку інших перехожих стала саме українська мова.

«Бендерщина», — саме таку фразу почула дівчина на свою адресу під час суперечки.

Жінка, яка знімала відео, була обурена такою реакцією, адже її сім’я, як вона стверджує, безпосередньо причетна до захисту міста від окупантів. Вона наголосила, що за Харків сьогодні воюють її найближчі люди — чоловік та батько.

Авторка відео наголосила, що її буквально «крили матами».

«Ви забули, де ви живете», — запитувала авторка відео.

Наразі невідомо, чи зверталася потерпіла до правоохоронних органів.