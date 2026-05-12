На Чернігівщині після ударів БпЛА спалахнули пожежі в приватному секторі

Російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у двох районах виникли пожежі в житловому секторі.
Про це повідомила ДСНС.
За даними рятувальників, у Новгород-Сіверському районі після влучання безпілотника загорівся житловий будинок.
У Корюківському районі зафіксували влучання по території приватних домоволодінь. Внаслідок атаки були пошкоджені житлова та господарська будівлі, також загорілися дрова.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.