На Чернігівщині після ударів БпЛА спалахнули пожежі в приватному секторі

Російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у двох районах виникли пожежі в житловому секторі.

Про це повідомила ДСНС.

За даними рятувальників, у Новгород-Сіверському районі після влучання безпілотника загорівся житловий будинок.

Реклама

Реклама

У Корюківському районі зафіксували влучання по території приватних домоволодінь. Внаслідок атаки були пошкоджені житлова та господарська будівлі, також загорілися дрова.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.