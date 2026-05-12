        На Чернігівщині після ударів БпЛА спалахнули пожежі в приватному секторі

        Віктор Алєксєєв
        12 Травня 2026 09:17
        На Чернігівщині після атаки БпЛА загорілися житлові будинки / Фото ДСНС
        Російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у двох районах виникли пожежі в житловому секторі.

        Про це повідомила ДСНС.

        За даними рятувальників, у Новгород-Сіверському районі після влучання безпілотника загорівся житловий будинок.

        У Корюківському районі зафіксували влучання по території приватних домоволодінь. Внаслідок атаки були пошкоджені житлова та господарська будівлі, також загорілися дрова.

        Рятувальники ліквідували всі пожежі.

        За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.


