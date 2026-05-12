ISW: російські “воєнкори” занепокоєні через українські дрони поблизу Маріуполя

Нещодавні повідомлення про роботу українських безпілотників поблизу окупованого Маріуполя в рамках зусиль з повітряного перехоплення на полі бою (BAI), спрямованих проти російської логістики, викликають «значне занепокоєння» серед російських провоєнних блогерів, йдеться в аналізі ISW.

За спостереженнями інституту, 10 травня російські «воєнкори» висловили стурбованість через кадри українських безпілотників Hornet, які вільно діють над трасою Т-0509 Маріуполь-Донецьк (також відомою як траса H-10) поблизу окупованого Маріуполя, цілячись у російські автоцистерни та інші військово-транспортні засоби.

Один із них висловив «серйозне занепокоєння» тим, що ситуація вздовж наземних ліній зв’язку поблизу Маріуполя починає нагадувати умови вздовж траси М-30 Горлівка-Пантелеймонівка-Ясинувата-Донецьк, де, за словами «воєнкора», українські війська паралізували російську логістику та цивільний рух за допомогою безпілотників.

Реклама

Реклама

При цьому російські засоби радіоелектронної боротьби, за його словами, можуть глушити українські безпілотники Hornet лише тоді, коли вони не використовують Starlink або не встигають автоматично навести ціль. «Воєнкор» висловив стурбованість тим, що українські війська можуть повністю автоматизувати дрони Hornet протягом наступних 6-12 місяців.

Інший російський блогер повторив ці побоювання, висловивши стурбованість тим, що українські безпілотники з підтримкою Starlink та дальністю польоту до 200 кілометрів досягають автомагістралі М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Генічеськ – ключового російського маршруту для боротьби з кібербезпекою вздовж узбережжя Азовського моря до окупованого Криму.

«Здатність України вражати рухомі цілі в районах, які раніше вважалися відносно безпечними для російських сил, ймовірно, досягне часткових ефектів BAI та, схоже, стане точкою посилення невралгії в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі», – припускають аналітики.

8 травня 1-й Азовський корпус Національної гвардії України опублікував відеозаписи з безпілотників, які, за його заявою, розвідують російські військові цілі в окупованому Маріуполі. За даними корпусу, його військові патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення і продовжують «створення «санітарної зони» для російської логістики».