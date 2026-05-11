Екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру: деталі

НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом

Про це повідомили в НАБУ.

Про підозру повідомили одному з учасників організованої групи — колишньому керівнику Офісу Президента України — йдеться в повідомленні.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі,

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Це відбулося після обшуків НАБУ 28 листопада. Після обшуків та заяви про відставку Єрмак повідомив, що їде на фронт, а також заявив про готовність “до будь-яких наслідків”.

За даними ЗМІ, Єрмаку нібито готували підозру через його можливу зацікавленість одним із будинків кооперативу “Династія”. Після проведення обшуків підозру йому не оголошували.

У НАБУ оприлюднили відео із деталями вчинення злочину.