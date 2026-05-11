        Події

        Екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру: деталі

        Галина Шподарева
        11 Травня 2026 21:29
        читать на русском →
        Андрій Єрмак / Фото: facebook.com/andrij.ermak.896325/
        Андрій Єрмак / Фото: facebook.com/andrij.ermak.896325/

        НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом

        Про це повідомили в НАБУ.

        Про підозру повідомили одному з учасників організованої групи — колишньому керівнику Офісу Президента України — йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі,

        Тривають невідкладні слідчі дії.

        Нагадаємо, у листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Це відбулося після обшуків НАБУ 28 листопада. Після обшуків та заяви про відставку Єрмак повідомив, що їде на фронт, а також заявив про готовність “до будь-яких наслідків”.

        За даними ЗМІ, Єрмаку нібито готували підозру через його можливу зацікавленість одним із будинків кооперативу “Династія”. Після проведення обшуків підозру йому не оголошували.

        У НАБУ оприлюднили відео із деталями вчинення злочину.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov