Схема на житлі для переселенців: НАБУ викрила групу, що заволоділа майже 20 млн грн

НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майже 20 млн грн під час закупівлі житла для переселенців. Серед підозрюваних — колишній керівник Лисичанської МВА, підприємець та адвокат.
Про це повідомили в НАБУ.
Учасники злочинної групи заволоділи майже 20 млн грн під час продажу об’єкта нерухомості для потреб внутрішньо переміщених осіб із Луганської області.
Серед підозрюваних — колишній керівник Лисичанської міської військової адміністрації, який вважається організатором, підприємець-співорганізатор та адвокат.
За даними слідства, у 2022 році керівник Лисичанської МВА затвердив програму «Тимчасова оселя» для забезпечення житлом переселенців, на яку з бюджету виділили 35 млн грн.
Зловмисники викупили корпоративні права на товариство, що володіло дитячим табором у Кіровоградській області, після чого організували придбання цього об’єкта Лисичанською МВА за значно завищеною ціною.
Згідно з експертизою, різниця між реальною вартістю та фактично сплаченими коштами становила 19,3 млн грн.