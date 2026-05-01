        Суспільство

        Схема на житлі для переселенців: НАБУ викрила групу, що заволоділа майже 20 млн грн

        Галина Шподарева
        1 Травня 2026 18:14
        читать на русском →
        Житло для переселенців / Фото: НАБУ
        НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майже 20 млн грн під час закупівлі житла для переселенців. Серед підозрюваних — колишній керівник Лисичанської МВА, підприємець та адвокат.

        Про це повідомили в НАБУ.

        Учасники злочинної групи заволоділи майже 20 млн грн під час продажу об’єкта нерухомості для потреб внутрішньо переміщених осіб із Луганської області.

        Серед підозрюваних — колишній керівник Лисичанської міської військової адміністрації, який вважається організатором, підприємець-співорганізатор та адвокат.

        За даними слідства, у 2022 році керівник Лисичанської МВА затвердив програму «Тимчасова оселя» для забезпечення житлом переселенців, на яку з бюджету виділили 35 млн грн.

        Зловмисники викупили корпоративні права на товариство, що володіло дитячим табором у Кіровоградській області, після чого організували придбання цього об’єкта Лисичанською МВА за значно завищеною ціною.

        Згідно з експертизою, різниця між реальною вартістю та фактично сплаченими коштами становила 19,3 млн грн.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини