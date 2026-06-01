        Президент Ірану подав у відставку через посилення впливу КВІР — ЗМІ

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 14:33
        Масуд Пезешкіан / Фото: Iran International
        Президент Ірану Масуд Пезешкіан подав офіційний лист про відставку до Офісу Верховного лідера країни. Причина — фактичне усунення уряду від ухвалення ключових рішень та посилення контролю Корпусу вартових ісламської революції над державними справами.

        Про це пише Iran International з посиланням на власні джерела.

        У листі, який, за інформацією видання, був направлений у неділю, Масуд Пезешкіан зазначив, що президент і уряд фактично виключені з процесу ухвалення основних і життєво важливих рішень у країні. За його словами, це дозволило жорстколінійним угрупованням у складі КВІР перебрати контроль над управлінням державою.

        Пезешкіан заявив, що за таких умов не може керувати урядом та виконувати свої законні обов’язки, тому попросив негайно звільнити його з посади.

        За даними джерел, наразі невідомо, чи буде відставку прийнято. Водночас зміст листа свідчить про серйозний розкол на найвищому рівні влади Ірану.

        Повідомляється, що напруженість між урядом та військово-безпековими структурами триває вже кілька місяців. Раніше повідомлялося, що КВІР поступово обмежував президентські повноваження та фактично встановив контроль над ключовими частинами уряду.

        За інформацією джерел, адміністрація Пезешкіана опинилася у політичному та виконавчому глухому куті, що ускладнює просування дипломатичних переговорів і реалізацію запланованих змін у структурі уряду.


