NYT: Трамп розглядає нові удари по Ірану, а Тегеран готується до ескалації

Президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю опинився перед рішенням щодо можливого відновлення військової кампанії проти Ірану. Його радники вже підготували плани нових ударів, а Пентагон заявляє про готовність до ескалації. Мирні переговори фактично зайшли в глухий кут.

Про це пише The New York Times.

Останню мирну пропозицію Тегерана Трамп назвав неприйнятною та заявив, що навіть не готовий її розглядати.

Реклама

Реклама

“Я подивився на неї, і якщо мені не подобається перше речення, я просто її викидаю”, — сказав він.

США та Ізраїль проводять наймасштабнішу підготовку з моменту оголошення перемир’я у квітні. Серед можливих сценаріїв — нові масовані бомбардування військових та інфраструктурних об’єктів Ірану, а також операція сил спеціального призначення проти ядерного комплексу в Ісфахані.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон має “план ескалації у разі необхідності”. У регіоні залишаються понад 50 тисяч американських військових, два авіаносці, понад десять есмінців та десятки бойових літаків.

Водночас американська розвідка вважає, що Іран уже відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та підземних об’єктів. Також Тегеран повернув під контроль 30 із 33 ракетних позицій уздовж Ормузької протоки.

Іранська влада заявляє про готовність до нового загострення. Спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф наголосив, що країна готова до будь-якого сценарію та відповість на можливу агресію.

Попри місяць перемир’я, Трамп досі не досяг однієї зі своїх ключових цілей — гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю. Сам президент формулює вибір жорстко: або Іран укладе угоду зі США, або зіткнеться з новими наслідками.