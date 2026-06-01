Поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів біля міграційного центру у США

Увечері 31 травня щонайменше 20 протестувальників затримали біля міграційного центру Delaney Hall у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Після запровадження комендантської години поліція застосувала сльозогінний газ та розігнала натовп.

Про це пише New York Post.

Поліція перекрила ділянку навколо центру утримання мігрантів Delaney Hall, який перебуває під управлінням Імміграційної та митної служби США (ICE), щоб не допустити протестувальників до об’єкта. Після початку комендантської години, запровадженої з 21:00 до 6:00, кількість учасників акції скоротилася приблизно до 100 людей.

Під час розгону натовпу поліція застосувала дві гранати зі сльозогінним газом. Частина протестувальників залишила місце, після чого близько 50 громадян та представників медіа опинилися в оточенні правоохоронців. Після виходу журналістів із зони оточення поліція затримала від 20 до 25 протестувальників.

На оприлюднених Міністерством внутрішньої безпеки США кадрах видно, як затриманих у кайданках доставляють до автобусів департаменту шерифа округу Ессекс. У відомстві заявили, що “закон і порядок перемагають” та наголосили на “нульовій толерантності до учасників заворушень”.

Комендантську годину навколо Delaney Hall запровадили після серії сутичок між протестувальниками та агентами ICE. Ті, хто порушує обмеження, спочатку отримують попередження, а в разі відмови виконати вимоги можуть бути притягнуті до відповідальності.

Протести біля центру тривають із 22 травня після критики умов утримання мігрантів з боку представників Демократичної партії, зокрема губернаторки штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл. За повідомленнями, частина ув’язнених у центрі розпочала голодування через умови перебування. Адміністрація президента Дональда Трампа заявляє, що умови в Delaney Hall кращі, ніж у більшості американських в’язниць.