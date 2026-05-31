Україна перемогла Польщу в дебютному матчі нового тренера Мальдери

Збірна України з футболу успішно провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. У товариській зустрічі у Вроцлаві «синьо-жовті» обіграли Польщу з рахунком 2:0.

Як повідомляє Суспільне Спорт, для італійського фахівця Андреа Мальдери це був дебютний матч на чолі національної команди України після призначення в середині травня.

У стартовому складі збірної України дебютував захисник Олександр Романчук, а Андрій Ярмоленко вперше після повернення до заявки вивів команду на поле з капітанською пов’язкою.

На 17-й хвилині українці вже відзначилися голом, коли Віктор Циганков відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт було скасоване через офсайд у Ярмоленка.

Невдовзі Польща могла відкривати рахунок, але Анатолій Трубін врятував команду після виходу Оскара Петушевського віч-на-віч.

Перший зарахований гол Україна забила на 34-й хвилині. Роман Яремчук завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика після проходу Віктора Циганкова та вивів гостей уперед.

Перед самою перервою Циганков став співавтором і другого гола. Після його передачі до воротарського майданчика Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу збірної України.

На початку другого тайму господарі отримали шанс скоротити відставання, однак Трубін знову врятував команду після удару Кароля Свідерського з близької відстані.

Українці також були близькими до третього гола. На 80-й хвилині Валерій Бондар замикав передачу на дальній стійці, але воротар польської збірної впорався з ударом.

У підсумку матч завершився перемогою України з рахунком 2:0.

Наступний товариський поєдинок команда Андреа Мальдери проведе 7 червня проти Данії. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.