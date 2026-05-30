Власники квитків на фінал ЛЧ віддають свої телефони, щоб отримати 1700% прибутку

Нові правила UEFA щодо продажу квитків на фінал Ліги чемпіонів призвели до появи незвичної схеми перепродажу: вболівальники почали передавати покупцям власні смартфони разом із квитками.

Як повідомляє Bloomberg, 24-річний угорець Ботонд Лайтаї виграв у лотереї право купити два квитки на фінал Ліги чемпіонів у Будапешті за 420 доларів. Однак через нові обмеження UEFA він не може просто перепродати їх.

Згідно з правилами, потрапити на матч можна лише за допомогою телефону, на який було завантажено квитки через офіційний застосунок. Це зроблено для боротьби зі спекуляцією.

Реклама

Реклама

Після пошуку покупця в інтернеті Лайтаї домовився з уболівальником з США. Під час відеодзвінка американець показав авіаквитки, бронювання житла та футбольну форму лондонського «Арсенала», після чого сторони погодили угоду на суму близько 7600 доларів за два квитки.

Для завершення угоди угорець планує передати покупцю свій Android-смартфон на час матчу. Перед цим він вийде з усіх додатків, отримає оплату та додаткову заставу.

Лайтаї зізнався, що хвилюється через те, що в телефоні зберігаються його особисті дані, фотографії та акаунти в соцмережах.

Попит на квитки особливо високий через участь лондонського «Арсенала», який ніколи не вигравав Лігу чемпіонів і вперше за два десятиліття вийшов до фіналу турніру.

За даними Bloomberg, перепродавці активно використовують Reddit і Facebook, пропонуючи покупцям тимчасову оренду смартфонів із завантаженими квитками за значні суми.

У разі успішного завершення угоди Лайтаї планує використати близько 7 тисяч доларів прибутку для розвитку власного бізнесу з виробництва кюртешкалача — традиційної угорської випічки.

«Я можу зробити щось краще, ніж 90 хвилин футболу», — сказав він.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів 2025/26 між ПСЖ та Арсеналом відбудеться сьогодні, 30 травня на Puskás Aréna у Будапешті. Трансляція о 19:00 на Megogo.