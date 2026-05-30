Понад 150 російських вантажівок знищено на трасі Таганрог — Джанкой — експерти

Команда BBC Verify спільно з аналітиками OSINT-проєкту GeoConfirmed підтвердила справжність щонайменше 14 відеозаписів, опублікованих протягом останнього тижня, на яких зафіксовані удари українських безпілотників по російських військових вантажівках на трасі Таганрог — Маріуполь — Мелітополь — Джанкой.

Як зазначає BBC, ця магістраль є одним із ключових маршрутів постачання російських військ на фронті та в окупованому Криму. На відео видно згорілі вантажівки та іншу військову техніку на різних ділянках дороги. Щонайменше десять атак були зафіксовані між російським кордоном та окупованим Маріуполем, ще одна — на південний захід від Мелітополя.

Дорога Маріуполь – Бердянськ – Джанкой стала адом для окупантів, дорогою смерті. Потерь нет. Московіти не набридло вам гинути на чужій землі, в чужій країні ? May 27, 2026

Експерти, опитані виданням, підтверджують, що ця траса стала однією з головних цілей українських ударних безпілотників. Аналітик центру Atum Mundi Клеман Молен заявив, що особисто підтвердив знищення 150 транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту. За його оцінкою, це може становити лише половину від реальної кількості таких випадків.

Експерт із сухопутної війни британського аналітичного центру RUSI Роберт Толласт зазначив, що одна російська бригада потребує до тисячі тонн вантажів щодня, включно з паливом, продовольством і боєприпасами. За його словами, удари по шляхах постачання на значній відстані від фронту створюють серйозні проблеми для російської армії.

Експерт компанії Janes Нік Браун повідомив, що для таких атак Україна використовує дрони Hornet із системою наведення на базі штучного інтелекту. Вона була навчена на тисячах годин відеозаписів російських військових цілей, зібраних за останні чотири роки.

За словами Брауна, безпілотники можуть підтримувати зв’язок з операторами через систему Starlink, але також здатні самостійно виявляти та атакувати цілі. Він зазначив, що Україна може запускати сотні таких баражувальних боєприпасів на відстань близько 160 кілометрів, після чого штучний інтелект спрямовує їх на російські військові об’єкти.

Аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що ці технології змінюють ситуацію на фронті. На його думку, можливості Росії щодо підтримки своїх підрозділів поступово зменшуватимуться в міру того, як українські удари відтискають російські тилові бази дедалі далі від лінії фронту.

Баррос також зазначив, що Росія, ймовірно, з часом розробить способи протидії новим безпілотним системам, однак наразі Україна має відчутну перевагу у сфері дронів.