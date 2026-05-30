Орбан намагається отримати високу посаду в ООН – ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається заручитися підтримкою США та Аргентини для отримання високої посади в Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомив угорський журналіст Саболч Пані у розсилці видання VSquare, посилаючись на кілька високопоставлених джерел.

За його даними, така посада могла б забезпечити Орбану дипломатичний імунітет у разі можливого судового переслідування з боку майбутнього уряду Угорщини.

Журналіст також стверджує, що робота в ООН дала б Орбану можливість оселитися у США, де вже проживає його донька Рахель.

За інформацією Пані, цього літа колишній угорський прем’єр планує відвідати США під час чемпіонату світу з футболу. Раніше журналіст із посиланням на джерела, близькі до Орбана, повідомляв, що той розглядає можливість залишитися в Сполучених Штатах, якщо політична ситуація в Будапешті стане надто напруженою.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від Віктора Орбана або його представників немає.