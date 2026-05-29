Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 млн євро

У Фінляндії ухвалили рішення про передачу Україні нового пакета оборонної допомоги. Його вартість становить близько 128 мільйонів євро.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії.

Загальна вартість 33-го пакета допомоги становить близько 128 мільйонів євро. Водночас сукупна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія вже передала Україні, досягла 3,4 мільярда євро.

“Під час ухвалення рішення про надання допомоги були враховані потреби України та ресурси Сил оборони Фінляндії”, – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що з оперативних причин та для забезпечення доставки допомоги до місця призначення деталі щодо її змісту, способу транспортування та графіка поставок не розголошуються.