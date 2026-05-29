Заступника мера Харкова, який на смерть збив мотоцикліста, відправили під домашній арешт

У Харкові повідомили про підозру заступнику міського голови у справі про смертельну ДТП, що сталася 28 травня. Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю заступника Харківського міського голови Івана Кузнєцова сталася напередодні у Харкову на вулиці Клочківській.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford F150, який обіймає посаду заступника Харківського міського голови, під час повороту ліворуч на провулок Кравцова не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою прямо.

Унаслідок зіткнення 43-річний водій мотоцикла дістав тяжкі травми та помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Слідство дійшло висновку, що водій автомобіля порушив вимоги пунктів 10.1 та 16.13 Правил дорожнього руху України. Посадовцю повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Сьогодні суд обрав Івану Кузнєцову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Раніше посадовець повідомив, що на час проведення слідчих дій складає з себе повноваження заступника Харківського міського голови.