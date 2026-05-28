Смертельна ДТП з мотоциклістом за участі заступника мера Харкова: деталі від прокуратури

28 травня у Харкові сталася смертельна ДТП за участі мотоцикла та автомобіля, за кермом якого перебував заступник міського голови Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста Іван Кузнєцов. Від отриманих травм мотоцикліст загинув. Посадовець заявив, що на час проведення слідчих дій складає з себе повноваження заступника міського голови.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, аварія сталася близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулка Кравцова.

Водій автомобіля Ford F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який рухався зустрічною смугою, у результаті чого сталося зіткнення.

За даними правоохоронців, 43-річний водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги.

“За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Інформацію про ДТП він також оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий”, – йдеться в повідомленні.

Після проведення необхідних слідчих дій, вилучення та аналізу записів камер відеоспостереження, вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію авто про підозру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).