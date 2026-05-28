Заступник мера Харкова потрапив у ДТП, в якій загинув мотоцикліст: чиновник оголосив про складання повноважень

Заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов заявив, що складає повноваження на час розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

Відповідну заяву чиновник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Кузнєцов повідомив, що став учасником ДТП, унаслідок якої загинув водій мотоцикла.

“Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким загиблого”, — написав він.

За словами посадовця, він почав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та дали йому можливість проїхати.

“Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене фактично не було видно до моменту зіткнення”, — зазначив Кузнєцов.

За словами Кузнєцова, на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти всі необхідні експертизи.

“Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови”, — повідомив Кузнєцов.

Аварія сталася сьогодні, 28 травня, близько 16:30. На перехресті вулиці Клочківської та провулка Кравцова не розминулися Ford F-150 та мотоцикл Kawasaki. Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспорту загинув на місці.

Як повідомили “Головне в Україні” в ГУНП в Харківській області, слідчі поліції здійснюють досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю заступника міського голови Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста Івана Кузнєцова.

“Унаслідок ДТП загинув один з учасників аварії — водій мотоцикла. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. В інтересах слідства інші подробиці наразі не розголошуються”, — йдеться в повідомленні.