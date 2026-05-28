“Це були легкі цілі”: 17 українських військових “знищили” 20 шведських танків на навчаннях НАТО

Під час масштабних навчань НАТО на шведському острові Готланд українські військові продемонстрували ефективність бойових дронів, фактично “знищивши” шведський бронетанковий підрозділ. Через атаки українських операторів дронів шведським військовим довелося тричі перезапускати частину навчань.

Про це пише Politico.

Навчання на острові Готланд стали першими координованими НАТО маневрами після вступу Швеції до Альянсу. У них взяли участь близько 18 тисяч військових із 13 країн, які відпрацьовували сценарій можливого російського нападу.

24-річний український оператор дронів із позивним “Тарік” розповів, що за сценарієм навчань українські військові мали зупинити механізований наступ за участі до 20 танків.

“Я просто літав на своєму дроні — я бачив їх усіх, тож це були легкі цілі”, — сказав він.

17 українських військових із дронами змусили шведських військових тричі перезапускати частину навчань після успішних атак на бронетехніку.

Командир полку Готланду Андреас Густафссон заявив, що був вражений тим, наскільки невеликі сили українці використовують для виконання бойових завдань.

“Мій головний висновок — нам потрібно набагато більше тренуватися з дронами”, — зазначив він.

Як зазначає Politico, навчання на Готланді продемонстрували нову реальність сучасної війни, у якій Україна та Росія значно випереджають країни НАТО за рівнем розвитку та застосування дронів на полі бою.