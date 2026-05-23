Швеція назвала українську армію майбутнім активом НАТО

Швеція підтримує майбутній вступ України до НАТО та Європейського Союзу і вважає, що Київ має отримати довгострокову євроатлантичну перспективу. У Стокгольмі заявили, що жодна країна Альянсу не повинна мати права вето щодо членства України.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив під час форуму GLOBSEC у Празі, повідомляє Politico.

“All European countries should have the right to join NATO as such when they live up to the requirement. There shouldn’t be anyone who has a veto against this”, — сказав Йонсон.

Він визнав, що серед союзників по НАТО немає консенсусу щодо майбутнього членства України, оскільки деякі країни побоюються ескалації конфлікту з Росією.

Водночас Швеція вважає Україну важливим майбутнім безпековим активом для Європи та НАТО.

Йонсон наголосив, що українська армія має унікальний бойовий досвід, а оборонна промисловість країни швидко розвивається в умовах війни.

“Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще в Європі ми можемо знайти таку систему інновацій, яку створила Україна?” — заявив міністр.

За словами Йонсона, після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна дерегулювала та відкрила свій оборонний ринок, що дозволило значно наростити виробництво озброєння.

Міністр також підкреслив, що Швеція підтримує вступ України не лише до НАТО, а й до Європейського Союзу.