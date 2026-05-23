У Латвії безпілотник впав в озеро та здетонував: загинула риба

У Латвії безпілотник впав в озеро Дрідзіс у Краславському краї та здетонував після контакту з водою. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi з посиланням на агентство LETA.

Повідомлення про падіння дрона поліція отримала близько 8:00 від місцевих жителів.

Правоохоронці виїхали на місце події та розпочали обстеження території, де були виявлені можливі уламки безпілотника.

До пошукових робіт залучили додаткові сили, зокрема рятувальників із човном, підрозділи Національних збройних сил Латвії та поліцейські дрони.

Поліція закликала мешканців не наближатися до місця інциденту та повідомляти про знайдені уламки.

У Національних збройних силах Латвії заявили, що сенсори не зафіксували вліт безпілотника у повітряний простір країни, тому система масового оповіщення не надсилала SMS-повідомлень.

Колишня прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня повідомила, що перебуває на зв’язку з відповідальними службами та очікує детальної інформації про обставини інциденту.

Заступниця голови Краславської крайової думи Вікторія Лене заявила, що головне — внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За її словами, представники місцевої влади отримали фотографії, на яких видно загиблу рибу в озері після вибуху.

Delfi зазначає, що останніми місяцями жителі регіонів Латгалія та Відземе неодноразово отримували попередження через наближення або вліт безпілотників, які можуть бути пов’язані з війною Росії проти України.

У низці випадків дрони вже вибухали на території Латвії.

Зокрема, 7 травня безпілотник вибухнув на маловикористовуваній нафтобазі у Резекне. Після того інциденту у відставку спочатку подав міністр оборони, а згодом — і весь уряд Латвії на чолі з Евікою Сілінєю.