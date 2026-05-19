США хочуть отримати доступ до українських технологій дронів і систем РЕБ — Bloomberg

США розглядають можливість закупівлі українських дронів і систем радіоелектронної боротьби та водночас прагнуть отримати доступ до українських технологій і прав інтелектуальної власності. Проєкт домовленостей між Києвом і Вашингтоном наразі перебуває на розгляді на найвищому політичному рівні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, Пентагон попросив протестувати низку українських оборонних розробок, зокрема безпілотники та системи РЕБ, оскільки Вашингтон розглядає їхню потенційну закупівлю для військового використання.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що США також зацікавлені в отриманні доступу до критичних технологій та, ймовірно, прав інтелектуальної власності, що дозволило б відтворювати українські розробки.

У матеріалі йдеться, що раніше цього місяця США передали Києву проєкт листа про наміри щодо тестування української військової продукції. У разі успішних випробувань можуть бути укладені контракти.

Українська сторона під час переговорів наголошує, що її озброєння вже пройшли масштабне бойове застосування у війні з Росією. Водночас США хочуть провести власні випробування за участі американських військових.

Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила, що сторони вже підготували проєкт рамкового документа.

“Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю, яка посилить міць наших збройних сил”, — заявила вона.

Bloomberg зазначає, що інтерес Вашингтона до українських технологій демонструє прагнення армії США використати досвід України, отриманий під час війни проти Росії.

Зокрема, США можуть цікавити українські системи наведення на основі штучного інтелекту, навігація без GPS, захищені від глушіння канали зв’язку та бойові доктрини використання дронів.

Раніше секретар армії США Ден Дрісколл назвав українську систему управління мережею дронів “абсолютно неймовірною”, заявивши, що вона інтегрує всі безпілотники, сенсори та вогневі платформи в єдину мережу.

У Bloomberg також нагадали, що після початку конфлікту між США та Іраном Україна почала просувати свої військові технології та дрони-перехоплювачі серед США та країн Перської затоки, розраховуючи натомість отримати додаткові системи Patriot і ракети до них.