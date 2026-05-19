Міг летіти до РФ: Естонія заявила про перше збиття дрона у своєму повітряному просторі

19 травня в Естонії вперше збили безпілотник у повітряному просторі країни. За словами міністра оборони Ханно Певкура, ймовірно, йдеться про український дрон, який прямував у бік цілей у Росії.

Про це повідомляє видання Delfi.

Близько 12:00 на півдні Естонії оголосили повітряну тривогу. Попередження стосувалося повітів Тарту, Йиґева, Вільянді, Валга, Виру та Пилва.

За словами Певкура, безпілотник залетів у повітряний простір країни, після чого Сили повітряної оборони Балтії збили його над озером Виртс’ярв.

“Уперше ми самі збили дрон”, — заявив міністр оборони Естонії.

Він додав, що точні обставини інциденту наразі встановлюють військові та спецслужби.

За даними Flightradar24, після інциденту до Естонії також прибули літаки ВПС Швеції.

Атака дронів на РФ 19 травня

ERR пише, що північно-західний регіон Росії у вівторок зазнав атак дронів, через що були закриті аеропорти Пскова та петербурзький Пулково.

Інформаційне агентство Interfax близько четвертої години ранку повідомило, що в аеропорту Пскова було запроваджено обмеження на зліт та посадку.

В аеропорту Пулково обмеження вперше ввели приблизно о 9:45. Потім їх скасували близько 10:10, але незабаром аеропорт знову закрили. Незадовго до цього у Ленінградській області оголосили попередження про дрони, а о місцева влада відзвітувала про збиття двох БпЛА.